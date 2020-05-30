"Малый карпатский круг": в трех областях работают над амбициозным проектом

На Закарпатье работают над воплощением проекта "Малый карпатский круг", который должен объединить горные районы трех областей качественной туристической инфраструктурой.
Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.
"Обсудили амбициозный проект "Малый карпатский круг". Он должен объединить горные районы Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей качественной туристической инфраструктурой", – сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.
По его словам, проектом предусматривается маркировка и обустройство всем необходимым автодорог, велодорожек и пешеходных туристических троп.
"Первые шаги в реализации проекта мы делаем уже – ремонтируем дороги местного и государственного значения. Нужно еще построить новую горную дорогу, которая соединит Львовскую и Закарпатскую области. И верим, что этот проект станет мощным толчком для развития туризма в Карпатском регионе, Закарпатье в частности. Это позволит наполнять местные бюджеты и выводить постепенно область с экономического кризиса", – отметил Петров.
По мнению главы Закарпатской ОГА, влияние качественной инфраструктуры на развитие конкретного региона показали во Львовской области.
"Например, историко-культурный заповедник "Тустань". Было – 40 тысяч посетителей в год. Когда построили новую дорогу, обустроили места отдыха, то количество туристов увеличилось до 150 тысяч человек. Заповедник зарабатывает более 6 млн грн и является самоокупаемым, может развиваться", -– сказал чиновник.
Как напомнили в пресс-службе, в конце прошлого года три области – Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская – подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Малое карпатский круг". Прежде всего он направлен на раскрытие туристического потенциала Карпатского региона, улучшение инфраструктурной доступности.