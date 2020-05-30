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"Малый карпатский круг": в трех областях работают над амбициозным проектом

"Малый карпатский круг": в трех областях работают над амбициозным проектом
14:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Закарпатская ОГА

Новости Украины:На Закарпатье рассказали об объединении трех областей "Малым карпатским кругом"

На Закарпатье работают над воплощением проекта "Малый карпатский круг", который должен объединить горные районы трех областей качественной туристической инфраструктурой.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Обсудили амбициозный проект "Малый карпатский круг". Он должен объединить горные районы Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей качественной туристической инфраструктурой", – сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

По его словам, проектом предусматривается маркировка и обустройство всем необходимым автодорог, велодорожек и пешеходных туристических троп.

"Первые шаги в реализации проекта мы делаем уже – ремонтируем дороги местного и государственного значения. Нужно еще построить новую горную дорогу, которая соединит Львовскую и Закарпатскую области. И верим, что этот проект станет мощным толчком для развития туризма в Карпатском регионе, Закарпатье в частности. Это позволит наполнять местные бюджеты и выводить постепенно область с экономического кризиса", – отметил Петров.

По мнению главы Закарпатской ОГА, влияние качественной инфраструктуры на развитие конкретного региона показали во Львовской области.

"Например, историко-культурный заповедник "Тустань". Было – 40 тысяч посетителей в год. Когда построили новую дорогу, обустроили места отдыха, то количество туристов увеличилось до 150 тысяч человек. Заповедник зарабатывает более 6 млн грн и является самоокупаемым, может развиваться", -– сказал чиновник.

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Как напомнили в пресс-службе, в конце прошлого года три области – Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская – подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Малое карпатский круг". Прежде всего он направлен на раскрытие туристического потенциала Карпатского региона, улучшение инфраструктурной доступности.

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Львовская область, Ивано-Франковская область, Закарпатская область, Малый карпатский круг.
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