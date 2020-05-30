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В Одессе случились стычки между полицейскими и активистами из-за застройки пляжа

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В Одессе случились стычки между полицейскими и активистами из-за застройки пляжа
23:23 Сб, 30 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: Думская

Новости Украины:По данным общественников, арендатором пляжа является компания, которую связывают с бывшим депутатом Верховной Рады Игорем Плохим.

Сегодня в Одессе произошли стычки между полицейскими и активистами, пытавшимися демонтировать металлические конструкции на пляже «Золотой берег».

Как передает корреспондент УНИАН, в субботу на указанный пляж, расположенный на 16-й станции Большого Фонтана, пришли несколько десятков активистов. Здесь, на песке, коммерсанты возводят сооружение, предположительно, кафе. В песок вбиты металлические конструкции, на них с применением сварки собран также из металла каркас.

Активисты принесли с собой кувалды и начали демонтаж, но им воспрепятствовали полицейские. Между правоохранителями и молодыми мужчинами, пришедшими с кувалдами, произошли стычки. В частности, полицейские начали оттеснить активистов, возникла толкотня.

Общественникам удалось сломать несколько секций каркаса. На место прибыли дополнительные силы полиции, и активисты остановили демонтаж.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня на 16-й станции Большого Фонтана собрались несколько десятков человек и кувалдами разрушили часть металлических конструкций каркаса здания на песчаной территории пляжа.

«Благодаря вмешательству полицейских противоправные действия были прекращены», - заявили в полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По данным общественников, арендатором пляжа является компания, которую связывают с бывшим депутатом Верховной Рады Игорем Плохим.

Как утверждает активист Демьян Ганул, у арендатора нет соответствующих разрешительных документов на обустройство кафе в песчаной зоне. Кроме того, территория местных пляжей, в том числе «Золотого берега» недостаточно велика (она не вмещает всех желающих), а кафе занимает большой участок на песке.

По данным пресс-службы местного подразделения «Национального корпуса», принявшего участие в демонтаже, департамент архитектуры горсовета подтвердил, что указанная застройка на пляже является незаконной. Отмечается, что коммерсанты просто отбирают у горожан пляжи, которыми в летний сезон пользуются в целях личного обогащения.

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Одесса, Полиция, Пляж, Застройка, Активисты.
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