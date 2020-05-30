На Волыни у мужчины изъяли ружья, патроны и янтарь

Во время обысков в доме жителя Любешевского района Волынской области правоохранители обнаружили незарегистрированное оружие, патроны и янтарь. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Оперативные сотрудники Луцкого пограничного отряда получили информацию о возможной причастности жителя приграничья к противоправной деятельности. По их информации межведомственная группа в составе пограничников и представителей Нацполиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провела обыски", - говорится в сообщении.
Во дворе мужчины обнаружили:
- охотничье ружье марки "ИЖ-18" без документов;
- ружье с маркировкой "Designed Germani Kandar B3-3", калибр 5.5; - два ствола для нарезного оружия кустарного производства;
- один ствол с затвором к нарезному оружию без маркировок;
- 262 патрона к нарезному оружию калибра 7.62;
- 5 патронов 20-го калибра и 15 патронов 32-го калибра;
- 6 кг камней янтаря-сырца;
- самодельный станок для обработки янтаря-сырца.
Указанные предметы сотрудники Национальной полиции изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, на территории Донецкой и Днепропетровской областей правоохранители обнаружили военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.