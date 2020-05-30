На Волыни у мужчины изъяли ружья, патроны и янтарь

Новости Украины:Указанные предметы сотрудники Национальной полиции изъяли и направили на экспертизу.

Во время обысков в доме жителя Любешевского района Волынской области правоохранители обнаружили незарегистрированное оружие, патроны и янтарь. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Оперативные сотрудники Луцкого пограничного отряда получили информацию о возможной причастности жителя приграничья к противоправной деятельности. По их информации межведомственная группа в составе пограничников и представителей Нацполиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провела обыски", - говорится в сообщении.

Во дворе мужчины обнаружили:

- охотничье ружье марки "ИЖ-18" без документов;

- ружье с маркировкой "Designed Germani Kandar B3-3", калибр 5.5; - два ствола для нарезного оружия кустарного производства;

- один ствол с затвором к нарезному оружию без маркировок;

- 262 патрона к нарезному оружию калибра 7.62;

- 5 патронов 20-го калибра и 15 патронов 32-го калибра;

- 6 кг камней янтаря-сырца;

- самодельный станок для обработки янтаря-сырца.

Указанные предметы сотрудники Национальной полиции изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, на территории Донецкой и Днепропетровской областей правоохранители обнаружили военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.