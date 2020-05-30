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В Харьковской области обнаружили склад с российскими сигаретами

В Харьковской области обнаружили склад с российскими сигаретами
23:32 Сб, 30 Май 2020 Телеграф УНН Фото: ГСПУ

Новости Украины:Нелегальную сделку с табачными изделиями разоблачили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Харьковского пограничного отряда.

В гаражных помещениях в селе Гатище Волчанского района Харьковской области во время обыска правоохранители обнаружили более 30 тысяч пачек сигарет российского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Нелегальную сделку с табачными изделиями разоблачили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Харьковского пограничного отряда. По их информации были проведены следственно-оперативные действия в рамках в рамках уголовного производства по ч.3 статьи 190 (мошенничество) и ч. 2 статьи 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Обнаруженные табачные изделия были без марок акцизного сбора. На их упаковках отмечалось, что они произведены на Ростовской табачной фабрике", - говорится в сообщении.

Накануне пограничниками был обнаружен факт противоправной деятельности на государственной границе. При проведении специальных мероприятий по поиску лиц, причастных к противоправной деятельности, оперативными сотрудниками Харьковского отряда, было установлено место накопления товаров, незаконно перемещенных из России в Украину вне установленных пунктов пропуска.

Обнаруженные сигареты, общая стоимость которых по предварительной оценке составляет более 1,2 миллиона гривен, доставлены в пограничное подразделение по решению суда о наложении ареста на товар. Продолжаются мероприятия документирования преступной деятельности и установление круга причастных к ней лиц.

Напомним, пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил совместно с представителями СБУ в районе Дружковки Донецкой области, остановили грузовой автомобиль и обнаружили значительное количество сигарет, скрытых за листами картона.

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Госпогранслужба, Сигареты, Правоохранители, Харьковщина.
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