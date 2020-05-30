В Днепре произошел пожар на территории предприятия (Фото)

Новости Украины:Пожар локализован в 16:02 и ликвидирован в 17:02.

Сегодня в 15:17 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории складских помещений расположенных на улице Верстовой Амур-Нижнеднепровский района города Днепр.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По вызову немедленно направлены дежурные отделения 3-й и четвёртую государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло на открытой территории предприятия. Огонь охватил деревянные поддоны, бытовые отходы, и емкости в которых хранились жиры. Огнем уничтожено пластиковые емкости с жиром, бытовые отходы деревянные поддоны и дрова. Общая площадь пожара составила 100 кв. метра.

Пожар локализован в 16:02 и ликвидирован в 17:02.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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