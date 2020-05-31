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В Ровенской области уже 1710 случаев коронавируса

В Ровенской области уже 1710 случаев коронавируса
01:26 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Выздоровели от COVID-19 уже 882 человек.

По состоянию на вечер субботы в Ровенской области зарегистрировано 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль  и оперативный штаб противодействия коронавирусу при ОГА.

Коронавирус обнаружен у 3 жителей из г.Ровно; 7 из Ровенского района (пгт Оржев - 2, пгт Клевань - 2, пгт Квасилов - 1, с.Бронники - 1, с.Обарив - 1); 8 из Рокитновского района (пгт Рокитное - 2, с.Осницьк - 2, с.Старое Село - 2, с.Ельне - 1, с.Дроздинь - 1); 4 из Сарненского района (г.. Сарны - 2, с.Орловка - 1, с. Чабель - 1); 2 из Владимирецкого района (с.Городець - 1, с.Собищици - 1); 2 из м.Вараш; 1 из г.Здолбунов; 1 из Млинивского района (с.Залавья) 1 из Березновского района (с. Орловка).

Возраст больных от 18 до 83 лет.

Таким образом в Ровенской области за период пандемии выявлено 1710 случаев заболевания коронавирус. Из них - 314 медработников и 130 детей. На 30 мая в области госпитализированы 128 больных, подключенные к ИВЛ - 4.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 38 случаев летальных. За последние сутки умер 91-летний житель с. Мощаниця Острожского района.

Выздоровели от COVID-19 уже 882 человек. В субботу выздоровели еще 5 жителей Ровно.

На проверке в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья находятся 215 образцов.

Напомним, за сутки COVID-19 в Украине заболело 393 человека, 17 человек умерло.

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Ровенщина, Коронавирус, Covid-19.
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