На админгранице с временно оккупированным Крымом похищен украинский военный

Новости Украины:Во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений ВСУ.

В субботу, 30 мая, в районе полуострова Чонгар обнаружено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных сил Украины, местонахождение неизвестно, предполагается похищение неизвестными, сообщили в Военной службе правопорядка в ВСУ.

"Сегодня, 30 мая около пяти часов утра, в районе полуострова Чонгар, во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении на странице службы в Фейсбук в ночь на воскресенье.

В сообщении отмечается, что с момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, которые не дали результатов.

"Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно", – подчеркнули военные.

В Военной службе правопорядка в ВСУ предварительно рассматривают версию похищения.

"По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", – уточнили в службе.

Военные подчеркнули, что в настоящее время, принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы.