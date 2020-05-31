Глава ОП призвал киевлян прогуляться по городу, но с соблюдением дистанции

Новости Украины:Андрей Ермак призывает в День города Киева прогуляться по столице, но с соблюдением дистанции для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призывает в День города Киева прогуляться по столице, но с соблюдением дистанции для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Об этом он написал в Facebook.

"Киев. Он как лучший друг на всю жизнь. И сегодня у него День рождения... Прогуляйтесь сегодня по Киеву с вашими друзьями и родными. Спуститесь по Андреевскому спуску, выпейте крепкий кофе на набережной Днепра, а затем поднимитесь на Крещатик. Прогуляйтесь по Киеву, это будет лучший ему подарок", - сказал Ермак.

Он также призвал киевлян на прогулках не забывать о безопасности - личной и окружающих людей. "Держите необходимую дистанцию, не забывайте дезинфицировать руки", - добавил он.

Как известно, в последнее воскресенье мая Киев отмечает день города. В этом году праздник пришелся на 31 мая.