Эпидемия: в Кировоградской области еще пять человек подхватили COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Кировоградской области за минувшие сутки на заболевание обследовались 410 человек.

В Кировоградской области за минувшие сутки на коронавирус обследовались 410 человек, положительные результаты ПЦР-тестирования обнаружили у 5 человек.

Об этом сообщили в преcc-службе Кировоградской ОГА.

"Это 3 женщины и мужчина с Кропивницкого, а также женщина с Долинской", - сообщили в пресс-службе.

Также зафиксировали 2 случая выздоровления от заболевания. Болезнь победили женщина со Знаменки и женщина с Первозвановки Кропивницкого района.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано уже 23 672 случая COVID-19, за сутки - 468.