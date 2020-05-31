Очередные "разборки": "Бровары 2" в центре Киева (Видео)

Новости Украины:В центре Киева две компании устроили "разборки" со стрельбой.

В Киеве две компании устроили "разборки" со стрельбой.

Видео инцидента опубликовал в Facebook "Киев оперативный".

Конфликт, который перерос в перестрелку, произошел в ночь на 31 мая в самом центре столицы - на бульваре Леси Украинки в Печерском районе.

Судя по кадрам видео, снятого очевидцем, стрельба произошла у одного из ресторанов.

Как сообщалось ранее, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой за междугородние маршрутные перевозки.

В результате конфликта пострадали трое человек, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.