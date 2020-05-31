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Ситуация на КПП "Тиса": Таможенное оформление прошли уже 44 буса

Ситуация на КПП "Тиса": Таможенное оформление прошли уже 44 буса
23:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Сегодня на КПП "Тиса" перевозчики заблокировали движение.

После разблокирования КПП "Тиса" таможенное оформление в нем прошли уже 44 буса.

Об этом сообщает Новая таможня со ссылкой на и.о. председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова.

"После разъяснительной работы с гражданами на пункте пропуска началось таможенное оформление, сейчас его уже прошли 44 буса (24 с уплатой платежей, 20 - с личными вещами)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Новой таможни, во время встречи с перевозчиками, блокирующими работу КПП, Муратов подчеркнул, что все граждане должны декларировать перемещаемый товар и при перевозке сверх установленной нормы - платить таможенные платежи.

Водителям и пассажирам были разъяснены их права и обязанности и еще раз предложено разблокировать ситуацию законно. То есть пройти таможенный досмотр, после которого: личные вещи, продукты в разрешенном количестве, а также товар стоимостью €500 - подлежат пропуску; товары, стоимость которых составляет более €500 и 50 кг подлежат пропуску после уплаты таможенных платежей; продукты, количество которых превышает разрешенную для граждан норму, пропуску не подлежат; в случае установления при таможенном досмотре товаров, запрещенных к перемещению или скрытых от таможенного контроля, составляется протокол о нарушении таможенных правил.

Водителям микроавтобусов также было предложено заключить необходимые договоры с почтовыми операторами, в таком случае им не надо будет платить за отправление. В противном случае - водитель несет исключительную ответственность за все посылки, которые перевозит бусиком, и должен заплатить все определенные законом платежи за товары, стоимость и вес которых превышает допустимый минимум.

Как сообщал Укринформ, сегодня, 31 мая, на КПП "Тиса" перевозчики заблокировали движение, они отказывались въезжать на территорию Украины, декларируя товары и платя пошлину. Для урегулирования ситуации на КПП "Тиса" прибыли и.о. председателя Гостаможслужбы Игорь Муратов и глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

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КПП, Тиса, Гостаможня, Игорь Муратов.
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