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Исчезновение военного на админгранице с Крымом: новые подробности

Исчезновение военного на админгранице с Крымом: новые подробности
23:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:Возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий.

Место службы бойца 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского, которого предположительно похитили российские спецслужбы, расположено примерно в тысяче метров от админграницы с аннексированным Крымом.

Об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майора Валентина Шевченко.

«По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку от расположения военнослужащего до данного объекта были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе, имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии», – рассказал Шевченко.

Он отметил, что вместе с Евгением Добринским были еще несколько украинских военных. Все обстоятельства, детали и факты выясняют сотрудники правоохранительных органов.

«В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов – это военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР», – добавил Шевченко.

Напоминаем, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не принесли результата. По предварительной информации, которую опубликовала военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины, «неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами», в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

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Крым, ВСУ, Военный, Чонгар, Валентин Шевченко.
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