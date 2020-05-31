Как прошел День Киева в условиях карантина

Новости Украины:Традиционные мероприятия ко дню Киева: пробег под каштанами, концерты и выставки на этот раз полностью перешли в онлайн.

В этом году День Киева из-за карантина прошел без массовых гуляний.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

День Киева традиционно собирал на улицах массу людей на различные развлечения. Но в этом году из-за карантина это был самый спокойный из всех.

«Массовых гуляний я нигде не встретил. Больше всего людей скопилось, на мой взгляд, на эскалаторах в метро. Один возле одного. Собственно в вагонах в течение дня людей было не много, все в масках. Однако о социальной дистанции мало кто беспокоился», - отметил корреспондент ТСН.

Не было ажиотажа и в торговых центрах. Очевидно, потому, что там не было развлечений: игровые зоны, кафе и кинотеатры еще закрыты.

Скопление фанатов не было также и возле НСК «Олимпийский», где сегодня впервые после ослабления карантина при пустых трибунах играли «Динамо» и «Шахтер». На стадионе было пусто, возле стадиона – тоже.

Традиционные мероприятия ко дню Киева: пробег под каштанами, концерты и выставки на этот раз полностью перешли в онлайн. Единственная выставка, на которой можно было побывать – выставка китайских динозавров на территории Национального экспоцентра.

А еще ко Дню Киева в разных районах столицы два дня подряд работали сельскохозяйственные ярмарки. Но там люди тоже не соблюдали социальной дистанции.