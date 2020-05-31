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На Донбассе за неделю обезвредили почти 400 мин

На Донбассе за неделю обезвредили почти 400 мин
23:29 Вс, 31 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали 27 гектаров территории, изъяли и обезвредили 396 взрывоопасных предметов

За неделю пиротехнические расчеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали 27 га территории Донбасса, изъяли и обезвредили 396 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил проводили работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также привлекались к тушению пожаров.

Кроме этого, спасатели сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

«В частности, за неделю пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали 27 гектаров территории, изъяли и обезвредили 396 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Работа по разминированию Донбасса продолжается, добавили в штабе.

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Донбасс, Пиротехники, ООС.
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