На Донбассе за неделю обезвредили почти 400 мин

Новости Украины:Пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали 27 гектаров территории, изъяли и обезвредили 396 взрывоопасных предметов

За неделю пиротехнические расчеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали 27 га территории Донбасса, изъяли и обезвредили 396 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил проводили работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также привлекались к тушению пожаров.

Кроме этого, спасатели сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

«В частности, за неделю пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали 27 гектаров территории, изъяли и обезвредили 396 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Работа по разминированию Донбасса продолжается, добавили в штабе.