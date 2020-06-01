На Буковине 28 новых случаев коронавируса

Новости Украины:На Буковине коронавирусом болеет 3377 человек.

На Буковине по состоянию на вечер воскресенья обнаружили 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 3377 человек.

Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Областной лабораторный центр исследовал 339 образцов.

16 буковинцев выздоровели от COVID-19 за сегодня. Они дважды получили отрицательный результат теста.

Осачук сообщил, что Черновицкая область не готова к следующему этапу ослабления карантина, который начинается в Украине 1 июня.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 23 672 случая COVID-19, за сутки - 468.