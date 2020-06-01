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В Киеве сегодня заработала система автофиксации ПДД: уже есть первый нарушитель

В Киеве сегодня заработала система автофиксации ПДД: уже есть первый нарушитель
03:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Владельцу машины придет "письмо счастья" для уплаты штрафа.

В Киеве камеры зафиксировали нарушения ПДД в первую же минуту работы системы автоматической фиксации.

Преувеличение скорости зарегистрировали в 00:01 1 июня в Соломенском районе столицы, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook.

"Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00 01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час", - написал он в посте.

Владельцу Audi Q7 на адрес его регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении и QR кодом, по которому можно посмотреть видеофайл с местом и временем события и информации о сути события.

Если оплатить штраф за такое нарушение в течение 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен.

Если штраф не оплатить, нарушителем займется Исполнительная служба Министерства юстиции. Если водитель не согласен с обвинениями, он может обратиться в Департамент патрульной полиции или в суд.

Напоминаем, с 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации будут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах, а нарушители будут привлекаться к ответственности.

 
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Киев, Штраф, ПДД, Столица, Нарушитель.
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