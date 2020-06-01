Коронавирус в Киевской области: подтвердили 1600 случаев

Новости Украины:В Киевской области подтверждено 1600 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 1 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 1600 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 124 ребенка и 298 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки – 27", - говорится в сообщении.

Лабораторно подтвержденные случаи:

– в Обуховском р-не – 238 (г.Обухов - 113, пгт Козин – 25, г.Украинка - 38, с. Нещеров – 10, с. Таценки – 8, с. Романков - 5, с.Красное-1 – 7, с.Деремезное – 2, с.Григоровка – 3, с.Красная Слободка – 5, с.Германовка – 4, с.Матяшовка – 8, с.Первое Травня - 1, с.Халепье - 1, с.Триполье – 1, с.Жуковцы – 3, с.Гусачевка – 1, с.Старые Безрадичи-1, с.Витачев – 1, с.Долина – 1);

– в Киево-Святошинском р-не – 426 (г. Вишневое – 183, с. С. Борщаговка – 48, с. Крюковщина – 31, г.Боярка – 28, с. П. Борщаговка – 36, с. Лесники – 5, с. Гатное - 9, с. Святопетровское – 16, с. Новоселки – 1, с. Дмитровка – 5, с. Белогородка – 7, С. Шпитьки – 1, с. Тарасовка - 11, с. Чайки – 7, с. Новое – 1, с. Кременище – 1, с. Капитановка – 1, с. Гнатовка – 1, с. Юрьевка – 2, с. Гореничи – 4, с. Ходосовка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежовка-1, С. Лычанка-2, с. Вита Почтовая-5, с. Мироцкое-2, с. Хотов-5, с. Чабаны-4; с. Лука-2; с. Лесное -1; с. Бобрица -1, Горенка-1);

19 - в Барышевском р-не ( с. Недра -1; с. Дерновка-1; с. Лехновка -5; с. Лукаши-7; с. Волошиновка-1; с. Парышков-1, с. Яблоневое-1, с. Леляки-1, с. Семеновка-1);

9 - в Белоцерковском р-не ( с. М. Ольшанка-1, с. Ивановка-1, Фурсы-2, г.Узин-5);

70 – в Бориспольском р-не (с. Гора – 7, С. Гнедин – 8, С. Вороньков – 3, с. Пролиски – 6, с. Ревное – 6, с. Головуров – 1, с. Лебедин – 1, с. Кийлов – 1, с. Сулимовка – 1, с. Петропавловское – 1, с. Вишенки -10, с. Городище – 2, с. Дударков – 8, с. Счастливое – 2, с. Глубокое – 4; с. В. Александровка – 1; с. М. Александровка – 2; с. Кучаков - 3; с. Победа – 1; с. Иванков – 1; с. Сеньковка - 1);

71 – в Броварском р-не (8 – с. Требухов, 14 – Великая Дымерка, 23 – с. Зазимье, 3 - с. Княжичи, 2 – пгт Калита, 1 - с. Погребы, 1 – с. Гоголев, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрец; 2 – c. Заворичи, 2 – с. Шевченково, с.Залесье - 1; с. Летки -1, с. Леточки - 1, 1 – с. Рудня; с. Красиловка – 3; с. Семиполки – 1);

19 – в Бородянском р-не ( пгт. Немешаево - 3; с.Озерщина – 1, пгт Клавдиево – 1; с. Загальцы – 1; с.Здвижевка -3; с. Бабинцы - 1; с. Вабля - 1; с.Лубянка -2; с.Песковка – 2; с. Мигалки – 1; с. Новое Залесье - 1; с. Майдановка – 1, с.Мироцкое -1);

42 – в Васильковском р-не (с.Рославичи – 3; с. Иванковичи – 1; с. Погребы - 2; с. Даниловка - 3; с. М. Салтановка -1; с. Здоровка – 6; с. Глеваха – 9; с. Беспятное - 3; c. Кожуховка – 3; с. Ковалевка – 4; с. Варовичи – 1; с. Зайцев -1; с. Зеленый Бор – 2; с. Мархалевка -1; с. Саливинки -2);

32 – в Вышгородском р-не (с. Новые Петровцы - 5, с. Старые Петровцы – 2, с. Тарасовщина – 1; пгт. Дымер – 3; с. Демидов -1; с. В. Дубечня - 2; с. Казаровичи - 1, с. Катюжанка – 2; с. Новоселки - 4, с. Лютеж – 1; с. Лебедевка – 1; С. Пырново - 3; С. Воропаев – 4, С. Синяк – 1, с. В. Крупиль - 1);

6 - в Иванковском районе (с. Тетеревское-1; с. Дитятки-1; с. Блидча-1; с. Мусийки-1; с. Рудня Тальская - 1; с. Феневичи-1);

17 - в Макаровском р-не (с. Мостище-2; с. Березовка-3; С. Лишня-1; с. Фасовая-1; с. Гавронщина - 1; с. Вольное-1; с. Бышев-4; с. Почепин-1; с. Мотыжин-2; с. Садки-Строевка-1);

30 - в Мироновском р-не (с. Масловка-2; с. Зеленьки-1; с. Карапыши-26; с. Александровка-1);

35 - в Кагарлыкском р-не (с. Слобода-13; С. Зеленый Яр-5; с. Новоселки-4; с. Юшки-6; с. Гороховое-2; с. Паникарча-1, с. Липовец -1, с. Гребни-1; с. Черняхов -1; с.Бурты-1);

10 - в Переяслав-Хмельницком р-не ( с. Пристромы-1; с. Стовпяги-1; с. Цибли-1; с. В. Каратуль-1; с. Ульяновка-2, с. Девички-2; с. Гребни-1; С. Гайшин-1);

2 – в Полесском р-не ( 1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичи);

5 – в Рокитнянском р-не ( 1 –с. Запрудье, 1 – с. Синева, 1 - с. Троицкое, 2 - с. Ольшаница);

8 - в Ставищенском р-не (с. Гейсиха);

2 - в Таращанском р-не (с. Лука -1, с. Рожки -1);

6 - в Згуровском р-не ( с. Черевки-1, с. Старая Оржица-1; с. Малая Березанка-1; с. Жуковка -1, с. Великий Круполь-1, с. Новая Александровка-1 );

8 - в Богуславском р-не (3 – с. Щербашинцы, 1– с. Дыбинцы, 3-с. Ивки, с. Михайловка-1);

5 - в Фастовском р-не (с. Червоное-2, с. Червоная Мотовиловка-1, с. Великая Снетинка-1, с. Малая Снетинка-1);

2 - Сквирский р-н (с. Самгород);

2 – Тетиевский р-н (с. Черепин – 1; с. Дехновка – 1);

В г. Белая Церковь – 55; пгт Барышевка – 3; г.Бровары – 43;

г. Борисполь - 47; пгт Бородянка – 10; г.Буча – 45; г.Березань - 6; г.Васильков – 26; пгт Глеваха – 2; пгт Володарка – 3; г.Вышгород – 29; г.Ирпень – 83; г.Макаров - 2; г.Фастов – 32; г.Мироновка – 4; пгт Ворзель – 8; пгт Гостомель – 14; пгт Коцюбинское – 36; пгт Ставище – 1; г.Кагарлык – 38; г.Ржищев -3; г.Переяслав - 15; пгт Рокитное – 7; г.Богуслав – 4; г.Яготин – 6; пгт Згуровка – 3; пгт Иванков – 3; г.Тетиев – 8.

Из них на стационарном лечении – 223, на самоизоляции – 1377 человек.

Выздоровело 399 человек (в т. ч. 27 детей). За время пандемии умерло 35 человек.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4637 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 10 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 6952 контактными лицами.