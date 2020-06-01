Движение по мосту Метро в Киеве перекрыто: сообщили о минировании

Новости Украины:Полиция перекрыла движение по мосту Метро в Киеве в связи с сообщением о минировании.

В связи с тем, что около 14.00 понедельника на службу 102 поступила информация о минировании моста Метро в Киеве, правоохранители перекрыли движение по мосту.

"Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции Украины в соцсети Фейсюук

Ранее в понедельник в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании моста Метро "красная" линия метро работает в ограниченном режиме.

"В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - сообщает пресс-служба КП "Киевского метрополитена" на странице в соцсети Фейсбук.