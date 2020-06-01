Во Львовской области продлили карантин

Новости Украины:Карантин во Львовской области продолжили до 5 июня из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Такое решение приняла 1 июня на внеочередном заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Несмотря на высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных в течение последних 2-х недель, мы имеем заполненность коек 22%, а количество проведенных ПЦР-тестов на 100 тысяч населения - 97. Однако общий показатель инцидентности 13,5 (по г.. Львову 27,3, по области 7,5) не позволяет нам смягчать карантинные мероприятия во Львовской области. То есть, именно ситуация во Львове повлияла на решение о продлении карантинных мероприятий", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, отмечается рост количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

Как сообщалось, по состоянию на утро 1 июня во Львовской области подтверждены 1700 случаев COVID-19, из них 56 летальных. За минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 436 ПЦР-тестов, из которых 31 оказался положительным.

По данным ЦОЗ, на 1 июня в Украине 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 340 новых случаев.