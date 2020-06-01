Автофиксация нарушений ПДД: где установят следующие камеры

Новости Украины:С сегодняшнего дня 45 видеокамер начали работу в Киеве и Киевской области. Следующие камеры автоматической фиксации нарушений ПДД установят во Львовской области.

Следующие пять комплексов автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят во Львовской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Также он рассказал, что на дорогах Киевской области были установлены 25 комплексов автоматической фиксации, еще 20 видеокамер работают в столице.

По словам министра, до конца года планируется установить еще 220 КАФов.

Как сообщалось ранее, с 00:01 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД.

Первые камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться по всей Украине, на автомагистралях - за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов.

Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

Сейчас в автоматическом режиме фиксируются только факты превышения скорости. Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (2 км/ч - дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора «Каскад», вообще ДСТУ разрешена погрешность для такой категории приборов до ±3 км/ч).

Размер штрафов составляет: 255 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 510 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

В течение года система начнет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки и стоянки, выезд на полосу встречного движения, выезд на полосу для маршрутных транспортных средств, движение по тротуарам или пешеходным дорожкам.

С 1991 года на автодорогах Украины погибли 175 тыс. 216 человек, около 40% смертельных ДТП вызвано превышением скорости.