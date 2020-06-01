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Полиция: В пакете у "подрывника" на мосту Метро в Киеве была земля

Полиция: В пакете у "подрывника" на мосту Метро в Киеве была земля
16:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Преступник не мог сформулировать внятных требований к правоохранителям.

В пакете у мужчины, который угрожал взорвать столичный мост Метро, не нашли взрывчатых веществ. Там была только земля и провода.

Об этом на брифинге рассказал журналистам замглавы Нацполиции Андрей Крищенко, сразу после задержания преступника. 

По словам Крищенко, "подрывник" прибыл из города Вишневое, внятных требований правоохранителям выдвинуть не мог.

Открыто криминальное дело по факту ложного уведомления о минировании.

"Минера" моста Метро в Киеве задержали (Видео)

Как сообщалось ранее, в Киеве мост Метро был перекрыт из-за сообщения о минировании. По данным полиции, на линию "102" в 13:41 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост. В столице ввели специальную полицейскую операцию.

Мужчина стоял на мосту с пакетом неизвестного содержания и угрожал устроить взрыв. Около 15:30 "подрывника" задержала полиция.

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Киев, Мост Метро, Андрей Крищенко, Мост Метро в Киеве.
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