За май силы ООС ликвидировали 49 российских наемников

Новости Украины:В мае на Донбассе было ликвидировано 49 российских наемников и семь единиц техники, еще 94 боевиков были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что никакие преступные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. В случае нарушения противником режима прекращения огня наши защитники всегда дают решительный и жесткий ответ. Так, по подтвержденным данным разведки, потери вооруженных формирований РФ за прошлый месяц составили: ликвидированы - 49 человек; ранены и травмированы - 94 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие Объединенных сил уничтожили семь единиц техники противника. Это, в частности, два миномета калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа, подчеркнули в штабе ООС.