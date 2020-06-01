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В Николаеве завершили ремонт украинского десантного катера "Сватово" (Фото)

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В Николаеве завершили ремонт украинского десантного катера "Сватово" (Фото)
17:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:ГП "Николаевский судостроительный завод", входящий в государственный концерн "Укроборонпром", завершил капитальный ремонт одного десантного катера Военно-Морских сил Украины "Сватово".

Об этом сообщил директор завода Валерий Калашников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Мы успешно завершили капитальный ремонт десантного катера "Сватово", работы над которым продолжались несколько лет. В результате ремонта катер получил фактически новый корпус - изменено 93% конструкций корпуса и наружной обшивки, также отремонтировано или заменено основные системы и агрегаты корабля. Катер уже прошел военную приемку и отбыл к месту базирования. Сейчас идет процесс подписания контрактов, мы ожидаем, что в этом месяце в акваторию завода зайдет еще несколько кораблей ВМС для выполнения планового ремонта. Мы наладили внутренние процессы и, несмотря на карантин, выполняем свои контрактные обязательства" , - сообщил он.

Отмечается, что в ходе капитального ремонта специалисты завода полностью восстановили конструкции корпуса и внешнюю обшивку, механизм десантной аппарели, систему главного двигателя, винто-рулевую и якорно-швартовные системы. Кроме того, было отремонтировано электрическую систему и электрооборудование корабля.

Десантный катер "Сватово", проект 1176 шифр "Акула", предназначенный для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и подразделений сил специального назначения. Катер имеет открытый трюм и носовую аппарель, высокая маневренность обеспечивается двумя гребными винтами в раздельно-управляемых поворотных насадках. Это позволяет успешно выполнять десантно-транспортные операции возле морского побережья, осуществлять выгрузку на необорудованный берег. Катер также приспособлен для перевозки загруженной колесной и гусеничной техники, которая самостоятельно выходит на берег по носовой аппарели.

Напомним, Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" возобновило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера "Никополь", возвращенного из плена россиян. Катер уже прошел военную приемку и оставил акваторию завода.

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Укроборонпром, Валерий Калашников, ГП "Николаевский судостроительный завод", Десантный катер Сватово.
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