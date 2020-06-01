В МВД сообщили подробности задержания "минера" моста Метро

Новости Украины:В операции по задержанию мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, было задействовано более 400 правоохранителей.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В спецоперации задержания злоумышленника, который сегодня угрожал взорвать мост Метро в Киеве, участвовали все службы - 300 сотрудников полиции Киева и 100 Нацгвардии, кинологи, специалисты взрывотехнической службы, два речных катера, большое количество авто и другой техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время задержания никто не пострадал, сейчас движение метро и автомобилей на мосту возобновлено.

Как сообщалось, в 13:41 на спецлинию 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост Метро.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством начальника столичной полиции Андрея Крищенко.

Движение всех видов транспорта и пешеходов на мосту Метро было перекрыто.