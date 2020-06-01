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СБУ подозревает судью из Донецкой области в причастности к рейдерству в Киеве

СБУ подозревает судью из Донецкой области в причастности к рейдерству в Киеве
19:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СБУ

Новости Украины:Судье Марьинского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении в содействии рейдерскому захвату столичных объектов государственной, коммунальной и частной собственности.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Межрегиональную группу рейдеров, к которой причастен судья, сотрудники СБУ разоблачили в августе 2019 года. В группировку также входили представители судебных органов, адвокаты и бывшие работники юстиции. Используя поддельные документы и ключи доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, злоумышленники осуществляли незаконную перерегистрацию собственности. В целом они успели нанести ущерб государству и бизнесу почти на полтора миллиарда гривень ", - говорится в сообщении.

Как установила СБУ, в результате действий чиновника произошло незаконное отчуждение имущества более чем на 164 миллиона гривень.

В частности установлено, что судья Марьинского райсуда председательствовал в деле об отчуждении здания для парковки в центре Киева. Пренебрегши процессуальными нормами, он постановил отобрать у законного владельца помещения площадью 226 квадратных метров.

В частности установлено, что судья Марьинского райсуда председательствовал в деле об отчуждении здания для парковки в центре Киева. Пренебрегши процессуальными нормами, он постановил отобрать у законного владельца помещения площадью 226 квадратных метров.

Сейчас судье сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей шести его сообщникам.

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Киев, СБУ, Донецкая область, Рейдерство.
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