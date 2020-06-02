На фронте ранен боец ВСУ

Новости Украины:За вчерашние сутки российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям ВСУ.

Один украинский боец получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и применили беспилотный летательный аппарат", - сказано в сообщении.

Вследствие обстрелов один воин Объединенных сил получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики дважды обстреляли позиции наших защитников неподалеку Гнутово. Сначала у этого населенного пункта противник применил гранатометы различных систем, а затем воспользовался БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

По данным разведки, за вчерашние сутки были ранены двое оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты ООС неподалеку Майорска. За текущие сутки потерь нет.