В одном регионе Украины зафиксировали второе за сутки землетрясение

Новости Украины:На Прикарпатье зафиксировали второе за сутки землетрясение.

В Ивано-Франковской области в городе Долина в 21 час произошло второе землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

«1 июня 2020 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с параметрами: магнитуда (по шкале Рихтера) 2,7, 21:05:44. Источник землетрясения находился в районе. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км», - сообщает Главный центр специального контроля.

По их информации, это землетрясение по энергетическим параметрам несколько меньше предыдущего. Его могут чувствовать отдельные люди внутри помещения, особенно на верхних этажах. Это землетрясение не несет угрозы для населения.

Как сообщалось, 1 июня в Долинском районе около 7 часов утра произошло землетрясение с магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Тогда в Долине люди почувствовали три мощных колебания.