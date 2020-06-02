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СБУ пресекла контрабанду сигарет в ЕС

СБУ пресекла контрабанду сигарет в ЕС
11:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:СБУ сообщает о пресечении деятельности группировки, занимавшейся изготовлением и контрабандной сигарет в ЕС.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность группировки, нелегально производившей и переправлявшей контрабандой крупные партии сигарет в Европейский союз, сообщается на сайте спецслужбы во вторник.

"Участники группы выращивали табак в Херсонской области на заброшенной ферме. Продукцию дельцы переправляли в Одесскую и Днепропетровскую области, где на двух линиях подпольно производили сигареты под видом известных мировых брендов. Одна из них работала на легальном табачном производстве, другая действовала незаконно. По предварительной информации, ежедневно злоумышленники изготавливали в 15 000 пачек сигарет. Готовый товар перевозили на Закарпатье, где его складировали для дальнейшей транспортировки в Европу", - говорится в сообщении.

Во время одновременных следственных действий в четырех областях правоохранители обнаружили более 1,5 млн пачек сигарет и около 15 тонн готового к фасовке табака. Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а равно сбыт таких товаров, совершенный организованной группой).

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ЕС, СБУ, Продукция, Служба безопасности Украины.
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