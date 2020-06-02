Еще 10 новых случаев коронавируса в украинской армии

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины обнаружено 10 новых случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины обнаружено 10 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10.00 2 июня в Вооруженных силах Украины болеют 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 115 человек, летальных исходов - 4. В изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 448 человек. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 137 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в учреждениях здравоохранения находятся два человека - в Ривненском военном госпитале и в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Кроме того, восемь человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ривненская - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, по состоянию на утро 2 июня в Украине подтверждено 24 340 случаев COVID-19. Умерли 727 человек, выздоровели - 10 078. За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев коронавируса.