ГБР выдвинуло подозрение одному из руководителей полиции Тернопольской области

Новости Украины:Одному из руководителей полиции Тернопольской области выдвинуто подозрение в растрате бюджетных средств.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове сообщили о подозрении заместителю начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, который подозревается в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия

"Следствием установлено, что в 2018 году милиционер заключил с одним из предприятий два договора о предоставлении услуг по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения и внес ложные сведения в акты приемки услуг от исполнителя. На основании заключенных фиктивных договоров в пользу предприятия было перечислено 396 тыс гривень бюджетных средств", - сообщается на официальном сайте ГБР во вторник.

В результате проведенных экспертиз установлено, что услуги по обновлению и сопровождению программного обеспечения не предоставлялись, отмечается в сообщении.

Действия чиновника классифицированы по чч.2, 3 ст.191 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.