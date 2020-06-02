Ослабление карантина: на Киевщине все-таки ввели третий этап

Новости Украины:На Киевщине ввели третий этап ослабления карантина.

Василий Володин отметил, что в Киевской области разрешено открыть бассейны и спортзалы, разрешено посещение образовательных занятий в группах до 10 человек, возобновлено движение железнодорожного транспорта и межобластные пассажирские перевозки. Постепенно возобновляют работу детсады.

Временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин сообщил о введении в области третьего этапа ослабления карантина, который начал действовать с 1 июня.

Как передает корреспондент, об этом он заявил во время брифинга.

"В Киевской области запущен третий этап выхода из карантина. Сделали это с учетом улучшения одновременного наличия трех медицинских показателей (инцидентность, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, охват тестированием не ниже уровня инцидентности)", - заявил он.

Поэтому, по словам Володина, в области разрешено открыть бассейны и спортзалы, посещение образовательных занятий в группах до 10 человек, в том числе автошкол, возобновлено движение железнодорожного транспорта и межобластные пассажирские перевозки.

"При этом открытие детских оздоровительных лагерей, санаториев и т.п., "зеленый туризм" возможны только на последнем этапе карантина и при условии соблюдения противоэпидемических рекомендаций. Детские сады уже начали работать", - отметил Володин.

Он уточнил, что на Киевщине уже открылось 114 учреждений дошкольного образования, в которые принято 2 тыс. 589 детей. Поэтапное открытие детсадов продолжается.

Как сообщалось, в Киевской области по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано 1 тыс. 623 случая заболевания COVID-19, за сутки - 23 новых.

В столице за сутки зафиксировано 28 новых случаев COVID-19, 64 человека выздоровели.