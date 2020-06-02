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Возле жилого дома: во Львове нашли снаряд времен Второй мировой

Возле жилого дома: во Львове нашли снаряд времен Второй мировой
23:36 Вт, 2 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Во Львове возле жилого дома обнаружили снаряд.

Сегодня во Львове на ул. Землеробний, 6, возле частного дома, обнаружено 75 мм артснаряд времен Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"Сегодня около 08.36 на ул. Землеробний, 6 (Железнодорожный район), на расстоянии 5 м от частного дома, обнаружено 75 мм артснаряд времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Место происшествия ограждено, выставлена охрана.

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Подана заявка начальнику 2 специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Дрогобыч) на изъятие и обезвреживание обнаруженного взрывного предмета.

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Львов, Снаряд, ГСЧС.
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