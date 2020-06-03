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Аваков об афтофиксации на дорогах: За один день имеем снижение количества нарушений почти 40%
Аваков об афтофиксации на дорогах: За один день имеем снижение количества нарушений почти 40%
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Аваков об афтофиксации на дорогах: За один день имеем снижение количества нарушений почти 40%

Аваков об афтофиксации на дорогах: За один день имеем снижение количества нарушений почти 40%
00:19 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Авакова, на 40% уменьшилось количество нарушений ПДД за сутки.

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что почти на 40% уменьшилось количество нарушений по сравнению с прошлыми сутками.

Об этом Аваков написал в Twitter. 

"По состоянию на 18.00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера на ту же час было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!", - написал он.

Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице

Как известно, в Киеве камеры за первые 8 минут работы автофиксации зафиксировали 262 случая превышения скорости.

За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.

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Киев, МВД, Арсен Аваков, Автофиксация.
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