От коронавируса умер еще один человек в Донецкой области

Новости Украины:В Донецкой области обнаружили три новых случая заражения COVID-19, один человек - умер.

В Донецкой области по состоянию на вечер 2 июня обнаружили три новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, всего - 166 человек с начала эпидемии. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павла Кириленко.

“Печальные новости из Славянска: три новых случая COVID-19 в течение этих суток подтверждены лабораторно. Один из них — летальный: умер 65-летний мужчина. Первые признаки острой респираторной болезни у него появились в конце мая, была диагностирована пневмония. Пациент был взят на аппарат искусственной вентиляции легких. Несмотря на лечение, состояние здоровья ухудшалось. 2 июня была констатирована смерть”, — сообщил Кириленко.

Он добавил, что состояние двух других больных (50-летнего мужчины и 67-летней женщины) врачи оценивают как удовлетворительное.

“5 пациентов в Донецкой области в течение этих суток получили второй отрицательный тест на наличие вируса: четверо мариупольцев и житель Покровска”, — добавил глава ОГА.

Таким образом, выздоровели 103 человека: 71 в Мариуполе, 8 в Бахмуте, по четыре в Константиновке и Мангушском районе; по два в Славянске, Краматорске и Никольском районе; по одному — в городах Белозерское, Мирноград, Дружковка, Николаевка, Торецкое, Святогорск, Покровск; в Покровском, Волновахском и Константиновском районах.

“Число подтвержденных случаев заболевания по городам и районам области смотрите на инфографике. Обратите внимание, что количество больных по Мариуполю (104) указано с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке. Таким образом, из 104 случаев, подтвержденных в Мариуполе , 102 — собственно мариупольцы, 2 — жители Одесской области”, — резюмировал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 24 340 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 727 — летальные.