Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции

Новости Украины:За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 152-го калибра и 82 мм минометы.

"Неподалеку Павлополя российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня: утром из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а с наступлением темноты, кроме этого, еще применил неуправляемые ракетные снаряды и стрелковое оружие. У Богдановка противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Марьинкой - снайперское оружие. Украинских защитников Водяного враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Отмечается, что для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. После чего захватчики прекратили свою активность.

В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Майорска, Новозвановки и Хутора Вольного вооруженные формирования РФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. По данным разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. По текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмировали в штабе.