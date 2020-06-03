Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 2 июня: возможное продление карантина и ВНО 2020 в Украине
Итоги дня 2 июня: возможное продление карантина и ВНО 2020 в Украине
Конкурс на главу НСЗУ: кандидаты рассказали о собеседовании со Степановым
Конкурс на главу НСЗУ: кандидаты рассказали о собеседовании со Степановым
Украинские биатлонисты прошли тест на COVID-19
Украинские биатлонисты прошли тест на COVID-19
Трудности самоизоляции: люди чаще начали искать информацию о бессоннице
Трудности самоизоляции: люди чаще начали искать информацию о бессоннице

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции
07:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 152-го калибра и 82 мм минометы.

"Неподалеку Павлополя российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня: утром из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а с наступлением темноты, кроме этого, еще применил неуправляемые ракетные снаряды и стрелковое оружие. У Богдановка противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Марьинкой - снайперское оружие. Украинских защитников Водяного враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Отмечается, что для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. После чего захватчики прекратили свою активность.

В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Майорска, Новозвановки и Хутора Вольного вооруженные формирования РФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. По данным разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. По текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмировали в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Встречи лидеров "нормандской четверки": Ермак обсудил с советником Меркель разблокирование проведения
02 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
03 Тину Кароль заметили с новым мужчиной (Фото)
04 Узнайте свои сильные стороны характера с помощью теста-иллюзии
05 Семь продуктов, которые не стоит есть сырыми
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Защита ПЦУ в Крыму: комитет Рады соберется на заседание
Защита ПЦУ в Крыму: комитет Рады соберется на заседание
Лето наступает: прогноз погоды на 3 июня
Лето наступает: прогноз погоды на 3 июня
&quot;Прямая атака на свободу слова&quot;: на Трампа подали в суд
"Прямая атака на свободу слова": на Трампа подали в суд
Рецепт дня: Торт из лаваша с творожным кремом (без выпечки)
Рецепт дня: Торт из лаваша с творожным кремом (без выпечки)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь