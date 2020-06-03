Названы регионы-лидеры Украины за суточным приростом COVID-19

Новости Украины:В Минздраве назвали регионы-лидеры за суточным приростом новых подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ровенской областях и в Киеве. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки в общем осуществлено 16085 тестов, из них 9880 исследований методом ПЦР, 6205 ИФА-тестов. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 96, Ровенской - 50 и в Киеве - 62", - сказал Степанов.

Напомним, за последние сутки во Львовской области - 96 положительных ПЦР-тестов на COVID-19, в общем 1830 инфицированных коронавирусом. В области зафиксированом уже 60 смертей лиц с коронавирусом.