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Стрельба на рынке в Одессе: полиция открыла еще два дела

Стрельба на рынке в Одессе: полиция открыла еще два дела
00:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МВД

Новости Украины:Полиция открыла еще два дела по факту стрельбы на рынке в Одессе.

По факту событий на промтоварном рынке в Одессе полицейские начали еще два уголовных производства.

Об этом говорится в сообщении МВД.

"Действия правонарушителей квалифицированы по статьям 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 2 июня на рынке в Овидиопольском районе неизвестные в масках ворвались в магазин тканей, где устроили погром со стрельбой, в результате чего ранения получили двое сотрудников торгового заведения.

На одесском рынке произошла стрельба: есть раненые

В этот же день полицейские установили местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, и их водителей. Полицейские устанавливают причастность мужчин к указанному правонарушению. Продолжаются поиски других лиц, причастных к совершению правонарушения. Установлено, что разыскиваемые являются работниками одной из охранных фирм.

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Одесса, Стрельба, Нацполиция.
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