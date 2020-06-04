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"Дело Хизб ут-Тахрир": еще трем крымским татарам предъявили обвинение

"Дело Хизб ут-Тахрир": еще трем крымским татарам предъявили обвинение
05:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Суд РФ выдвинул обвинения в "терроризме" еще трем крымским татарам.

В Южном окружном военном суде города Ростов-на-Дону предъявили обвинение фигурантам белогорского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом в Facebook сообщает Крымская солидарность.

"Я не согласен с обвинением следователя. Я считаю нужным, чтобы в отношении нас действовали законы Украины, так как мы являемся гражданами Украины. Мы считаем, что это дело сфабриковано, мы считаем себя политзаключёнными", - сказал в ходе заседания Энвер Омеров.

Айдер Джаппаров также высказал свое несогласие с обвинением.

"Нам неоднократно говорили, что мы сидим из-за того, что мы посещали подобные судебные заседания, а что нам "пришить" - найдут. Также идёт явное манипулирование нашим гражданством. Когда предъявляют обвинение, нам говорят, что мы являемся гражданами России и судить нас будут по законам РФ, но когда идёт речь о том, что мы можем скрыться, тут же говорят, что у нас есть украинское гражданство", - сказал Джаппаров.

По его словам, политическую мотивированность "дела" он видит в том, что "членам религиозной общины поступали звонки, чтобы они не выступали в мою поддержку, если не хотят, чтобы с ними было также, как и со мной".

Кроме того, он считает, что "белогорское дело" - одно из самых коротких по продолжительности, так как сами следователи говорили, что сверху пришло указание не затягивать с этим делом".

Что касается самого обвинительного заключения, то по данным Крымской солидарности, в нем говорится о том, что "точно не установлено в какой период они вели противоправную деятельность, но не позднее 2017 года".

"Говорится о проведении халакатов (уроков – ред) в доме Омерова Энвера и изучении книг партии "Хизб ут-Тахрир", об обучении конспиративным действиям, а также противодействии силовым структурам. Говорится о том, что в доме Омерова проводили отчёт с неустановленными лицами о проделанной работе", - сообщает Крымская солидарность.

Отмечается, что на заседание прибыл представитель консульства Украины в городе Ростов-на-Дону Ю.Довгуля.

Как сообщалось, 10 июня 2019 года в оккупированном Россией Крыму в Белогорском районе арестовали трех человек. Энвер Омеров (1961 г.р.) был задержан по дороге в г. Ростов-на-Дону, где должно было состояться судебное заседание в отношении его зятя, фигуранта первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Исмаилова. Также после проведённого в доме обыска в этот день был задержан его сын - Риза Омеров (1988 г.р.) и житель поселка Зуя - Айдер Джаппаров (1980 г.р.).

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Энверу Омерову была вменена ч.1 ст.205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации"). Грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 25 лет до пожизненного отбывания наказания в колонии строгого режима.

Ризе Омерову и Айдеру Джаппарову вменили ч.2 ст.205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Кроме этого, позже всем фигурантам вменили ч.1 ст.30 и ст.278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору"), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористический акт и не призывали других к осуществлению террористических действий.

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Россия, Оккупированный Крым, Дело Хизб-ут-Тахрир.
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