Столичная полиция задержала двух мужчин с оружием и боевыми припасами

Новости Украины:"Во время отработки на проспекте Героев Сталинграда правоохранители заметили неизвестного, который при их появлении резко изменил направление движения.

В разных районах Киева полиция задержала двух мужчин с оружием и боевыми припасами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время отработки на проспекте Героев Сталинграда правоохранители заметили неизвестного, который при их появлении резко изменил направление движения. В ходе поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему", - говорится в сообщении.

Для дачи объяснений мужчину доставили в Оболонское управления полиции, где оружие изъяли и направили на экспертное исследование. По результатам баллистической экспертизы, оружие пистолет марки «ZORAKI» с признаками переработки и 8 патронов, относящихся к боеприпасам.

Следователи Оболонского управления полиции сообщили 36-летнему местному жителю о подозрении за незаконное обращение с огнестрельным оружием.

"Кроме того, на проспекте Николая Бажана бойцы полка полиции особого назначения остановили автомобиль «Шкода». В салоне транспортного средства полицейские обнаружили сумку с предметами, похожими на пистолеты «ПМ» и «Глок» калибра 9 мм с магазинами и патронами к оружию в количестве 32 штук. Обнаруженное изъяли и направили на экспертизу", - уточняется в сообщении.

Владельца оружия и боеприпасов задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 28-летний гражданин другого государства. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 105 тысяч гривен.

По обоим фактам сведения внесены в ЕРДР.

Следователи Оболонского и Дарницкого управления полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.