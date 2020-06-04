Враг четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе

Новости Украины:Оккупанты срывают "тишину" возле трех населенных пунктов, потерь нет.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник дважды обстреливал наши позиции неподалеку от Павлополя, используя вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Украинские защитники для пресечения вражеской активности в ответ решительно использовали дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии столкновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в зоне ООС остается контролируемой.