Враг четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник дважды обстреливал наши позиции неподалеку от Павлополя, используя вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
Украинские защитники для пресечения вражеской активности в ответ решительно использовали дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии столкновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.
Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.
По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Ситуация в зоне ООС остается контролируемой.