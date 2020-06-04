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Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19

Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
10:22 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом подтвержденных случаев СOVID-19.

За минувшие сутки наибольшее количеством подтвержденных случаев коронавирусной болезни СOVID-19 зарегистрировано во Львовской и Житомирской областях, а также в Киеве.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки было совершено 14 301 тест, из них 10563 - исследование методом ПЦР, а также 3738 ИФА-тестов. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни СOVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 85, Житомирской области - 53, а также в городе Киев - 77", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине на 9 часов 4 июня зафиксировано уже 25 411 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, суточный прирост новых случаев увеличился.

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Минздрав, Карантин, Регионы, Коронавирус, СОVID-19.
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