Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается

Новости Украины:Автофиксация превышения скорости на дорогах: третий день подряд число нарушений снижается.

За три дня работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения наблюдается стабильное снижение количества нарушений - с 57,8 тыс. в первый день работы до 37,2 тыс. в третий. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Новости с украинских дорог. За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости мы имеем стабильное снижение количества нарушений", - написал Геращенко.

Согласно его данным:

01.06.2020 зафиксировано - 57880;

02.06.2020 зафиксировано - 44319;

03.06.2020 зафиксировано - 37211.

"И это притом, что ещё никто не получил письмо о правонарушении, так как первая партия была передана "Укрпочте" только вчера днём", - отметил замминистра.

Напомним, в первый день камерами автофиксации было зафиксировано 76 фактов, когда люди ездили на скорости более 170 км/ч.