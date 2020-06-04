В Нацполиции объяснили обыски в университете Шевченко

Новости Украины:Обыски в университете Шевченко: полиция рассказала детали.

Обыски, которые правоохранители проводят в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко, продолжаются на юридическом факультете.

Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

«Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды - ред.)», - сказала Блищик.

Она добавила, что подробнее в полиции по этому поводу смогут предоставить комментарий после завершения этих следственных действий.

Ранее информированный источник в правоохранительных органах сообщил Укринформу, что полицейские при оперативном сопровождения сотрудников СБУ проводят обыски в главном корпусе КНУ им. Шевченко.