Зеленский нашел применение аэропорту "Хмельницкий"

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский ознакомился с планами реконструкции аэропорта "Хмельницкий" и отметил, что его можно использовать как международный грузовой коридор.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, осуществляемого в рамках программы "Большая стройка", - говорится в сообщении.

Глава государства также ознакомился с планами реконструкции аэропорта "Хмельницкий".

"Аэропорт не работает 20 лет и находится в неудовлетворительном состоянии. Планируется, что аэропорт будут использовать как грузовой хаб. Для реконструкции взлетно-посадочной полосы необходимо 1,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Президент предложил обсудить вопрос реконструкции аэропорта с логистическими компаниями, которые заинтересованы в авиаперевозках.

"Может быть международный грузовой коридор", - сказал Зеленский.

Кроме того, он поддержал принятие изменений в законодательство, которые помогут привлечь дополнительное финансирование для строительства дорог в Украине.

Напомним, во время рабочей поездки в Хмельницкую область Президент Владимир Зеленский посетил лабораторию микробиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" и проверил условия труда медработников.