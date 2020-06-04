Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС.
"В течение 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.
Так, по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь недалеко от Орехово из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Новгородского обстрелял из крупнокалиберных пулеметов.
С начала суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.