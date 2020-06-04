В Киеве на взятке в $100 тысяч погорел местный прокурор

Новости Украины:Решается вопрос относительно сообщения прокурору о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

В Киеве задержан прокурор местной прокуратуры, который требовал от представителя банка 100 тыс. долл. за якобы закрытие уголовного производства.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, в отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, прокурор требовал от представителя банковского учреждения 100 тыс. долларов за якобы принятие решения о закрытии уголовного производства.

Также за эту сумму он обещал дальнейшее «кураторство» деятельности банка, а именно - обеспечение нерегистрации всеми правоохранительными органами, которые находятся в Киеве, любых уголовных производств в отношении работников банка.

Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.