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Пандемия коронавируса: в Ровенской области уволились более 300 медиков

Пандемия коронавируса: в Ровенской области уволились более 300 медиков
19:51 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Ровенской области освободились от должностей более 300 медиков.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

“Работа в больнице во время пандемии является очень сложной, требует моральных и физических сил, а не только профессиональных знаний и навыков. По состоянию на 3 июня в медучреждениях области уволились 324 медика, из них: 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 — младшего медицинского персонала”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Костопольской ЦРБ уволилось 11 медицинских работников, 25 — больны коронавирусом.

Также отмечается, что несмотря на увольнения дефицита кадров нет.

“В областном управлении здравоохранения есть специальная резервная база, чтобы в случае необходимости решать кадровые вопросы”, — информирует ОГА.

Напомним, с начала пандемии на коронавирусной болезни COVID-19 в Украине заболели 25 411 человек, из которых 4888 медицинских работников.

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Ровенская область, Коронавирус, Covid-19.
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