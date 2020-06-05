Водитель устроил стрельбу, поссорившись с пешеходом

Новости Украины:На Киевщине водитель устроил стрельбу во время конфликта с пешеходом.

На Киевщине полиция задержала водителя за стрельбу, которую тот устроил во время конфликта с пешеходом.

Об этом сообщает полиция Киевщины в Facebook.

"Полиция задержала водителя за стрельбу в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду в пгт. Дымер между пешеходом и водителем произошел конфликт, потому, что, по мнению пешехода, водитель неправильно припарковал авто.

"Агрессивно настроенный мужчина начал бить по транспортному средству. В свою очередь водитель вышел из салона и выстрелил из резинового пистолета в сторону противника. Вскоре они разошлись, через некоторое время пострадавший обратился в полицию", - уточняется в сообщении.

На поиски правонарушителя был направлен весь личный состав полиции района, и мужчину задержали в соседнем населенном пункте. Следователи полиции изъяли оружие - устройство для отстрела резиновых патронов.

Полицейские задержали стрелка в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили о ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.