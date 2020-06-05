После пожара восстановили более 100 гектаров леса на Житомирщине

Новости Украины:На Житомирщине восстановили более 100 гектаров поврежденного огнем леса.

На Житомирщине восстановили более 100 га леса, который повредили масштабные весенние пожары.

Об этом в Facebook сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

«Сегодня на Житомирщине инспектирую, как лесоводы ликвидируют последствия масштабных пожаров в регионе в апреле. Уже более 100 гектаров леса восстановили. На поврежденных огнем участках высадили более 280 тыс. новых саженцев деревьев», - говорится в сообщении.

По словам Заблоцкого, треть площади леса, где бушевал огонь, значительно не пострадала. Поскольку горела только лесная подстилка, деревья смогут восстановиться.

На местах, где погибли молодые насаждения, лесоводы подготовили почву и начали первый этап восстановления лесов.

В частности, в Ситовецком лесничестве Овручского спецлесхоза высаживают саженцы с закрытой корневой системой, которые имеют лучшую приживаемость. «На осень готовим план по масштабному восстановлению пострадавших от пожаров лесов», - резюмировал Заблоцкий.

Напомним, на Житомирщине в течение апреля произошли масштабные лесные пожары, охватившие Овручский, Олевский, Народичский и Лугинский районы. От огня пострадали села и заповедники "Полесский" и «Древлянский». Общая площадь, которую охватило пламя, составляет более 40 тыс. га. Нанесенный стихией ущерб лесоводы еще подсчитывают.