Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
Выпускников этим летом в армию не призовут: в МОН договорились с Минобороны
Выпускников этим летом в армию не призовут: в МОН договорились с Минобороны
Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня

В армии растет количество новых случаев заболевания COVID-19

В армии растет количество новых случаев заболевания COVID-19
10:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:5 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19.

В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в ВСУ болеют 142 человека. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 5 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел - 131 человек, летальных исходов - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 567 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 67 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится семь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, семь человек из Николаевской, Киевской, Ровенской и Житомирской областей находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, ВСУ, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
02 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
03 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
04 Данилов: РФ - это искусственное образование
05 "Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Регионы Украины с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Регионы Украины с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
&quot;Крупная проблема&quot;: Илон Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship (Фото, Видео)
"Крупная проблема": Илон Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь