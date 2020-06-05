В армии растет количество новых случаев заболевания COVID-19

Новости Украины:5 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19.

В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в ВСУ болеют 142 человека. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 5 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел - 131 человек, летальных исходов - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 567 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 67 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится семь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, семь человек из Николаевской, Киевской, Ровенской и Житомирской областей находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.